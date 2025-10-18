Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скачко: Зеленскому дали кличку «Королева попрошаек»

Политолог Скачко отметил, что пренебрежительное отношение к Зеленскому со стороны США проявляется в его кличке «Королева попрошаек». Отсутствие высокопоставленных чиновников США на встрече Зеленского в аэропорту подчеркивает это отношение.

Источник: Аргументы и факты

Отсутствие значимых лиц из администрации Трампа на встрече в США Зеленского показывает истинное отношение к нему, как к «королеве попрошаек». Именно такую кличку дали украинскому политику, отметил в разговоре с aif.ru политолог Владимир Скачко.

«К Зеленскому относятся как к королеве попрошаек. У него даже кличка такая: “королева попрошаек”. Не король, а королева. К нему относятся в высшей степени издевательски. и наплевательски. Но поскольку он играет какую-то важную роль, то его периодически встречают», — объяснил эксперт.

По словам политолога, Зеленского вызвали в США за инструкциями.

«Это, конечно, рабочий визит, но он отличается от тех, с которыми прибывают первые лица других стран. Зеленский просто приехал получить инструкции. И поэтому никто не будет изображать какие-то даже протокольные церемонии», — прокомментировал Скачко отсутствие на встрече Зеленского в аэропорту значимых официальных лиц.

Ранее профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, проанализировал видео, запечатлевшее момент прибытия Зеленского в США, и обратил внимание на то, как менялось выражение лица украинского политика, выражая обиду. Эксперт сравнил его реакцию с реакцией, когда «на представление актёра никто не пришёл, никому он не нужен».