Скачко: Зеленскому дали кличку «Королева попрошаек»

Отсутствие значимых лиц из администрации Трампа на встрече в США Зеленского показывает истинное отношение к нему, как к «королеве попрошаек». Именно такую кличку дали украинскому политику, отметил в разговоре с aif.ru политолог Владимир Скачко.
«К Зеленскому относятся как к королеве попрошаек. У него даже кличка такая: “королева попрошаек”. Не король, а королева. К нему относятся в высшей степени издевательски. и наплевательски. Но поскольку он играет какую-то важную роль, то его периодически встречают», — объяснил эксперт.
По словам политолога, Зеленского вызвали в США за инструкциями.
«Это, конечно, рабочий визит, но он отличается от тех, с которыми прибывают первые лица других стран. Зеленский просто приехал получить инструкции. И поэтому никто не будет изображать какие-то даже протокольные церемонии», — прокомментировал Скачко отсутствие на встрече Зеленского в аэропорту значимых официальных лиц.
Ранее профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, проанализировал видео, запечатлевшее момент прибытия Зеленского в США, и обратил внимание на то, как менялось выражение лица украинского политика, выражая обиду. Эксперт сравнил его реакцию с реакцией, когда «на представление актёра никто не пришёл, никому он не нужен».