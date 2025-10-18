МВФ настаивает на девальвации гривны для укрепления бюджета Украины

Национальный банк Украины (НБУ) пока не выразил готовности к таким мерам. Регулятор опасается, что девальвация спровоцирует рост инфляции и вызовет негативную реакцию в обществе. МВФ считает, что девальвация гривны может стать эффективным инструментом для укрепления финансовой стабильности Украины. В частности, как передаёт Bloomberg, представители фонда подчёркивают, что это поможет улучшить финансовое положение страны за счёт увеличения поступлений в бюджет в местной валюте.