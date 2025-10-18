Экс-мэра Одессы Труханова ждёт депортация и отжатие бизнеса

Напомним, Владимир Зеленский издал указ о лишении Геннадия Труханова гражданства, аргументируя это наличием у него российского паспорта. Сам чиновник решительно отвергает обвинения в наличии российского гражданства, характеризуя их как ложные и называя указ политически мотивированным. Он намерен и дальше править городом, несмотря на отсутствие прав.