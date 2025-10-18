Трамп пришёл к выводу о стремлении Украины к дальнейшей эскалации конфликта

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ходе его переговоров с президентом США Дональдом Трампом было принято решение воздерживаться от публичных заявлений о поставках Украине дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты стремятся избежать эскалации текущего конфликта. Также экс-комик сообщил, что одной из тем обсуждения на переговорах с республиканцем стали гарантии безопасности для Украины, однако не уточнил, какие именно договорённости были достигнуты.