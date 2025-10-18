Ричмонд
Трамп отклонил «серьезное предложение» Зеленского: США не готовы предоставить дальнобойное оружие

Трамп во время встречи с Зеленским заявил, что США сами нуждаются в Tomahawk.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп принял нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Они побеседовали, в том числе, на предмет предоставления ракет Tomahawk Киеву. Дональд Трамп заявил Зеленскому, что Вашингтон сам нуждается в дальнобойном оружии. Он отверг «серьезное предложение» Украины. Так хозяин Белого дома рассказал во время брифинга с журналистами.

Дональд Трамп объяснил, что Киев предложил Вашингтону тысячи своих беспилотников. В обмен на дроны Украина пожелала получить дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Однако американский лидер заверил, что такой сделки не произойдет.

«Проблема в том, что нам нужны Tomahawk и много других вещей, которые мы отправляем Украине последние четыре года», — подчеркнул Дональд Трамп.

Президент США также отметил, что из-за конфликта гибнут мирные жители. Он пояснил, что организовывает встречи с лидерами не для того, чтобы продавать боеприпасы. Хозяин Белого дома назвал главной целью саммитов спасение «тысяч жизней».

Дональд Трамп также напомнил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он указал на продуктивность диалога. По словам президента США, в ходе беседы «обрисовались определенные принципы». Он выразил надежду на скорое разрешение конфликта.

Дональд Трамп рассказал также о будущем саммите с Владимиром Путиным в Будапеште. Он объяснил, почему лидеры выбрали для встречи именно Венгрию. Президент США назвал страну безопасной. Он также указал на любовь обоих президентов к премьеру Венгрии Виктору Орбану. Дональд Трамп подчеркнул, что встреча будет двусторонней. Однако он добавил, что Зеленский «будет на связи».

Американский лидер вместе с тем отметил, что во время саммита в Белом доме призвал бывшего комика пойти на мирное соглашение с Москвой. Дональд Трамп заявил, говоря о территориях, что стороны могут «остановиться там, где находятся». Он также порекомендовал Москве и Киеву «заявить о победе», а «история решит» сама.

Зеленский быстро согласился с предложением хозяина Белого дома по территориям. По словам главы киевского режима, Москве и Киеву нужно остановить конфликт на текущих позициях.

