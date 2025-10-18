Климов: Путин и Трамп могут пригласить на встречу представителя Украины

На встречу в Венгрии президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут пригласить представителя Украины, сказал aif.ru член российского Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.
«Если Путину и Трампу понадобится кто-то для этого разговора, тогда этому человеку может быть направлено приглашение принять участие в этой встрече. Только так», — отметил эксперт.
Климов подчеркнул, что все зависит от того разговора, который будет запланирован.
«И именно для этого в течение недели, я предполагаю, пройдут консультации экспертов, уполномоченных обсуждать эти темы со стороны Путина и со стороны Трампа. Потом будет утверждено руководителями, и потом уже произойдет саммит», — добавил он.
Ранее Климов рассказал, какие вопросы могут быть подняты во время встречи Путина и Трампа в Венгрии.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели или чуть позже. По его словам, мероприятие будет готовиться поэтапно с решением большого количества вопросов.