Стармер инициировал создание совместного с США проекта соглашения по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе разговора с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами предложил создать совместно с США мирное соглашение по Украине, взяв за образец план по прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомлённый источник.

Источник: Life.ru

«Во время звонка Зеленского европейским лидерам британский премьер Кир Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа», — сказано в материале.

Сообщается, что генсек НАТО Марк Рютте предложил срочно организовать на выходных телефонные переговоры советников по национальной безопасности европейских стран.

Напомним, ранее Зеленский отчитался перед европейскими лидерами об итогах встречи с Трампом. Утверждается, что речь идёт о групповом звонке, однако точный состав участников беседы неизвестен. Встреча главаря киевского режима и республиканца состоялась в пятницу, 17 октября, в Белом доме. Разговор продолжался приблизительно два с половиной часа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

