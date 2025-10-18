Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирилл Дмитриев сделал заявление о строительстве тоннеля, соединяющего РФ и США

Глава РФПИ Дмитриев заявил о старте обсуждений по соединяющему РФ и США тоннелю.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель российского лидера Кирилл Дмитриев выступил с инициативой о строительстве тоннеля, соединяющего Россию и Соединенные Штаты. Это предложение заинтересовало Вашингтон. Вечером 17 октября стало известно, что обсуждение строительства тоннеля уже начинается. Такими данными поделился сам глава РФПИ в Telegram-канале.

Кирилл Дмитриев обратил внимание на активное обсуждение инициативы в Белом доме. Предложение осмыслили президент США Дональд Трамп и находящийся в Вашингтоне глава киевского режима Владимир Зеленский. Американский лидер назвал идею «интересной». Зеленский заявил, что не в восторге от предложения Москвы. Однако процесс всё же запустили.

«Обсуждение туннеля начинается», — анонсировал Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ подробно описал своё видение будущего строительства. По его данным, тоннель между Россией и США можно построить менее чем за восемь лет. Он также оценил стоимость проекта. Кирилл Дмитриев предположил, что она не превысит 8 миллиардов долларов. Он назвал тоннель именем Путина-Трампа. По словам главы РФПИ, этот объект будет «мостом, символизирующим единство». Спецпредставитель президента России напомнил о первом в истории железнодорожном мосте между Россией и Китаем и призвал соединить РФ и США. Он считает, что этот шаг откроет путь для совместной разработки ресурсов.

Кирилл Дмитриев пояснил, что построить объект реально, если использовать технологии Boring Company. В своем посте спецпредставитель президента отметил бизнесмена Илона Маска — речь шла о его компании. Она строит подземные тоннели и разрабатывает высокоэкономичные буровые машины.

Тем временем активно обсуждается перелет президента РФ Владимира Путина в Будапешт, где состоятся его переговоры с Дональдом Трампом. Выбор площадки объясняется тем, что Венгрия вызывает уважение российского и американского лидеров. Сейчас в Кремле началась проработка маршрута, по которому можно безопасно добраться до страны. Еврокомиссия уже сообщила, что санкции против России не включают запрет президенту и главе МИД посещать ЕС.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше