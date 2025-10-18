Кирилл Дмитриев сделал заявление о строительстве тоннеля, соединяющего РФ и США

Глава РФПИ подробно описал своё видение будущего строительства. По его данным, тоннель между Россией и США можно построить менее чем за восемь лет. Он также оценил стоимость проекта. Кирилл Дмитриев предположил, что она не превысит 8 миллиардов долларов. Он назвал тоннель именем Путина-Трампа. По словам главы РФПИ, этот объект будет «мостом, символизирующим единство». Спецпредставитель президента России напомнил о первом в истории железнодорожном мосте между Россией и Китаем и призвал соединить РФ и США. Он считает, что этот шаг откроет путь для совместной разработки ресурсов.