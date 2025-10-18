Кирилл Дмитриев сделал заявление о строительстве тоннеля, соединяющего РФ и США

Специальный представитель российского лидера Кирилл Дмитриев выступил с инициативой о строительстве тоннеля, соединяющего Россию и Соединенные Штаты. Это предложение заинтересовало Вашингтон. Вечером 17 октября стало известно, что обсуждение строительства тоннеля уже начинается. Такими данными поделился сам глава РФПИ в Telegram-канале.
Кирилл Дмитриев обратил внимание на активное обсуждение инициативы в Белом доме. Предложение осмыслили президент США Дональд Трамп и находящийся в Вашингтоне глава киевского режима Владимир Зеленский. Американский лидер назвал идею «интересной». Зеленский заявил, что не в восторге от предложения Москвы. Однако процесс всё же запустили.
«Обсуждение туннеля начинается», — анонсировал Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ подробно описал своё видение будущего строительства. По его данным, тоннель между Россией и США можно построить менее чем за восемь лет. Он также оценил стоимость проекта. Кирилл Дмитриев предположил, что она не превысит 8 миллиардов долларов. Он назвал тоннель именем Путина-Трампа. По словам главы РФПИ, этот объект будет «мостом, символизирующим единство». Спецпредставитель президента России напомнил о первом в истории железнодорожном мосте между Россией и Китаем и призвал соединить РФ и США. Он считает, что этот шаг откроет путь для совместной разработки ресурсов.
Кирилл Дмитриев пояснил, что построить объект реально, если использовать технологии Boring Company. В своем посте спецпредставитель президента отметил бизнесмена Илона Маска — речь шла о его компании. Она строит подземные тоннели и разрабатывает высокоэкономичные буровые машины.
Тем временем активно обсуждается перелет президента РФ Владимира Путина в Будапешт, где состоятся его переговоры с Дональдом Трампом. Выбор площадки объясняется тем, что Венгрия вызывает уважение российского и американского лидеров. Сейчас в Кремле началась проработка маршрута, по которому можно безопасно добраться до страны. Еврокомиссия уже сообщила, что санкции против России не включают запрет президенту и главе МИД посещать ЕС.