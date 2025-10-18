Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов лишился гражданства Украины. Такой указ издал глава киевского режима Владимир Зеленский. Теперь Геннадия Труханова ожидает депортация и отъём бизнеса. С таким предречением выступил представитель одесского подпольного движения «Stop Grave», цитирует РИА Новости.
Источник отметил, что на Украине начнутся гонения в отношении бывшего мэра Одессы. Сам Геннадий Труханов намерен обжаловать решение Зеленского. Он заявил, что не уедет из Одессы.
«Такие действия, как с мэром, касаются только власти. Решение принимает сам наркофюрер», — сообщил собеседник агентства.
Геннадий Труханов также обвинил жену главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера в наличии российского паспорта. Бывший мэр попросил проверить ее так же тщательно, как проверяли его.