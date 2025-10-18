Ричмонд
Эксперт по жестам рассказала, что Зеленский вёл себя подобострастно с Трампом

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заискивал перед американским лидером Дональдом Трампом в ходе их переговоров в Белом доме. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала одна из ведущих специалистов по языку тела, аналитик Трейси Браун.

Источник: Life.ru

Как отмечает эксперт, бывший комик понимал, что в противном случае ему ничего не удастся добиться.

«Не могу точно сказать, был ли он нервным или нет, но он явно ставит Трампа выше себя», — заявила Браун.

При этом специалист отметила, что республиканец и его команда демонстрировали минимум телодвижений, что, по её мнению, свидетельствует об уверенности. Эксперт связала это с недавним прекращением огня в секторе Газа.

«Лишь когда зашла речь о (президенте России Владимире. — Прим. Life.ru) Путине и возникла неопределённость, Трамп оживился. Он сделал свой “жест аккордеона”. Так он обычно показывает, как превращает большие проблемы в маленькие и управляемые», — добавила Браун.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в Белом доме 17 октября. После завершения встречи президент США заявил, что настало время Украине пойти на сделку с Российской Федерацией для урегулирования конфликта. Также он предложил Киеву и Москве объявить себя победителями. По словам хозяина Белого дома, переговоры с главарём киевского режима были «интересными и тёплыми», но он подчеркнул необходимость прекращения боевых действий и заключения соглашения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

