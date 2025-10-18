Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в Белом доме 17 октября. После завершения встречи президент США заявил, что настало время Украине пойти на сделку с Российской Федерацией для урегулирования конфликта. Также он предложил Киеву и Москве объявить себя победителями. По словам хозяина Белого дома, переговоры с главарём киевского режима были «интересными и тёплыми», но он подчеркнул необходимость прекращения боевых действий и заключения соглашения.