Рейс № 1: стало известно, как Путин полетит в Венгрию на встречу с Трампом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что детали маршрута полёта президента России Владимира Путина на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Венгрию пока неясны. Эксперт рассказал aif.ru о трех основных вариантах маршрутов и объяснил, какой из них является самым безопасным.
Короткий путь не отвечает требованиям безопасности.
Самым простым и коротким для перелёта российского борта № 1 в Венгрию стал бы маршрут через Белоруссию, Польшу и Чехию, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. Однако, по его словам, этот путь небезопасен из-за возможных провокаций Польши, известной враждебностью к России.
«Первый и самый простой вариант — идти по маршруту Белоруссия — Польша — Чехия — Венгрия. Самолет в этом случае выходит на Будапешт с северо-востока, — отметил эксперт и добавил — Самая агрессивная по отношению к нам, я считаю, Польша, вторая по агрессии будет уже Румыния, но она более податливая к управлению. Польша может проявить самостоятельность, взбрыкнуть и что-то такое решить несуразное».
Спецкоридор над Румынией отпадает.
Вторым вариантом Попов назвал маршрут через Черное море и Румынию.
«Второй маршрут пролегает через Черноморский берег, через акваторию Черного моря на Румынию выходим и сразу же на Венгрию, они граничат там, это очень удобно. Когда я служил в Венгрии, то обеспечивал прием самолета Ил-18 первого секретаря ЦК Румынской рабочей партии Чаушеску. То есть там есть коридор специальный для таких перелетов», — объяснил эксперт.
Однако, как уточнил Попов, на этом маршруте есть вопросы по Румынии. Эта страна достаточно негативно настроена по отношению к России.
«Румыния вторая по агрессии к нам после Польши, я считаю, но она более податливая к управлению. Там, тем более, американские базы находятся сейчас и авиационные, и ракетные», — уточнил он.
Самый безопасный путь для борта № 1 лежит через Дарданеллы и Босфор.
Самым безопасным маршрутом российского борта № 1 в Венгрию генерал-майор Владимир Попов назвал вариант перелета через Босфор и Дарданеллы.
«Наиболее безопасным вариантом маршрута борта № 1 в Венгрию является вариант перелета через Черноморские проливы, Босфор, Дарданелла, это международные воздушные линии. Затем самолет уходит на Средиземное море, где нейтральные воды, огибает Грецию и идет на запад, где бывшие югославские республики и Албания. Там борт выходит через Австрию в Венгрию. И, соответственно, аэродром в Будапеште или Тёкёле, где находится большая бывшая наша авиационная база», — рассказал эксперт.
Военный летчик считает этот вариант наиболее надежным.
«Этот маршрут длинный, он долгий, но он более спокойный, более надежный, более суверенный, если можно так выразиться, для полета нашего президента», — объяснил он.
Попов добавил, что для сопровождения борта № 1 могут использоваться самолеты Су-35 или Су-30СМ.
«Таким образом мы можем выполнить эскортные мероприятия, обеспечить безопасность нашего президента», — подчеркнул эксперт.