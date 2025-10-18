Трамп признал, что удары вглубь территории РФ стали бы эскалацией конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским потенциальные удары вглубь РФ. Соответствующее заявление в пятницу, 17 октября, он сделал на встрече с президентом Украины в Белом доме.
— Вы правы: это эскалация. Но мы будем говорить об этом, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности журналистов о разрешении Киеву на удары дальнобойным оружием.
Глава Белого дома не стал раскрывать других подробностей беседы, передает РИА Новости.
Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что Америка не будет поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере, сейчас».
Также американский лидер сказал на встрече с Владимиром Зеленским, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.
Добиться окончания конфликта между Россией и Украиной лучше без передачи Америкой дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом 17 октября заявил Трамп на встрече с Зеленским.
Глава Министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет сообщил, что Киев через закупки странами Европы получит от США «огневую мощь». Он отметил, что взятые на себя европейцами «обязательства» вскоре превратятся в «возможности» для украинцев.