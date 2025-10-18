«Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен и Кир Стармер думают, что время не ограничено, и они могут год за годом продолжать войну и вредить России, как они себе это представляют. Но они не учитывают проблемы на фронте. Прямо сейчас есть несколько ключевых участков фронта, которые вот-вот рухнут», — отметил он.