«Вот-вот рухнут»: Армии России может прорвать несколько ключевых участков фронта

Западные политики ошибочно рассчитывают на возможность долгосрочного давления на Россию посредством украинского конфликта. Об этом заявил бывший американский подполковник Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

Источник: Life.ru

«Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен и Кир Стармер думают, что время не ограничено, и они могут год за годом продолжать войну и вредить России, как они себе это представляют. Но они не учитывают проблемы на фронте. Прямо сейчас есть несколько ключевых участков фронта, которые вот-вот рухнут», — отметил он.

По словам отставного военного, уже в ближайшие недели положение на отдельных участках фронта может кардинально измениться. Дэвис отмечает, что ключевыми зонами являются Красноармейск и Купянск, где российские силы способны прорвать оборону и установить контроль.

Ранее в Минобороны России заявили, что потери Вооружённых сил Украины за сутки составили около 1520 человек. В пресс-центрах группировок войск отчитались о количестве убитых бойцов ВСУ: «Восток» — до 300 военнослужащих, «Центр» — до 545 боевиков, «Южная» — до 215 и «Запад» — свыше 230.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

