Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Джонсон: Украина зимой не сможет продолжать боевые действия

Удары по инфраструктуре сделали невозможным для Киева поддержание прежнего уровня военных действий.

Источник: Аргументы и факты

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что выведение из строя значительной части украинской энергетической системы серьезно ослабило боеспособность вооруженных сил Украины в преддверии зимы.

По его мнению, российские удары по инфраструктуре сделали невозможным для Киева поддержание прежнего уровня военных действий.

Эксперт отметил, что Россия имеет преимущество по численности войск и продолжает продвигаться вдоль линии фронта — от Харькова до Запорожья. Он подчеркнул, что украинская сторона столкнется с тяжелыми условиями в зимний период, а возможности по отражению атак, в том числе с помощью американских систем ПВО Patriot, остаются ограниченными.

Украинские СМИ неоднократно сообщали о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры страны. По данным агентства УНИАН, удары российской армии затронули десятки объектов. В Минобороны России заявляют, что атаки направлены на объекты военного и энергетического назначения в ответ на обстрелы украинскими силами гражданских целей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после того как удары по энергетической инфраструктуре будут остановлены, последуют новые шаги, включая полное прекращение огня и мирное соглашение по Украине.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше