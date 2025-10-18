Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что выведение из строя значительной части украинской энергетической системы серьезно ослабило боеспособность вооруженных сил Украины в преддверии зимы.
По его мнению, российские удары по инфраструктуре сделали невозможным для Киева поддержание прежнего уровня военных действий.
Эксперт отметил, что Россия имеет преимущество по численности войск и продолжает продвигаться вдоль линии фронта — от Харькова до Запорожья. Он подчеркнул, что украинская сторона столкнется с тяжелыми условиями в зимний период, а возможности по отражению атак, в том числе с помощью американских систем ПВО Patriot, остаются ограниченными.
Украинские СМИ неоднократно сообщали о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры страны. По данным агентства УНИАН, удары российской армии затронули десятки объектов. В Минобороны России заявляют, что атаки направлены на объекты военного и энергетического назначения в ответ на обстрелы украинскими силами гражданских целей.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после того как удары по энергетической инфраструктуре будут остановлены, последуют новые шаги, включая полное прекращение огня и мирное соглашение по Украине.