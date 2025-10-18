Ричмонд
Хейсканен: Стубб устраивал вечеринки с спортсменками в сауне

Финский президент Александр Стубб устраивал вечеринки с спортсменками и сауной. Журналист и профессор раскрывают пикантные подробности его поведения.

Источник: Аргументы и факты

Нынешний президент Финляндии Александр Стубб неоднократно устраивал разгульные вечеринки, во время работы в правительстве. На них приезжали спортсмены и спортсменки, которые затем приглашались в финскую сауну. Об этом рассказал финский журналист Кости Хейсканен, работавший в пуле президента страны.

«С 2004 по 2012 год я был в президентском пуле президента Тарьи Халонен, и в 2009 году Александр Стубб был министром иностранных дел. Он устроил веселую вечеринку в Министерстве иностранных дел, пригласил спортсменов и спортсменок, а после этого пиршества пригласил всех в сауну», — рассказал Хейсканен в комментарии aif.ru.

Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен обвинил Стубба в авторитарном поведении и нарциссических тенденциях. По словам специалиста, коллеги, работавшие с будущим президентом, подтверждают его склонность к демонстративному контролю и неуважению к подчинённым.

Одним из шокирующих случаев профессор назвал историю о ночной покупке спагетти: Стубб отправил высокопоставленного чиновника Министерства финансов Финляндии в магазин за макаронами посреди ночи. Когда товар оказался «не тем», чиновника вернули обратно в магазин.

«Никто из тех, кого я встречал там, не считает его компетентным руководителем», — написал Малинен в социальной сети X*.

По словам Хейскансена, эти эпизоды отражают более широкую проблему — культ личности и чрезмерную демонстрацию власти среди финских политиков. Он отмечает, что даже на официальных мероприятиях Стубб предпочитал устраивать сценические «пиршества», в которых личные удовольствия часто выходили на первый план.