Новые депутаты появятся в Атырауской области

Изменения запланированы в Жылыойском, Индерском, Макатском районных маслихатах, передает пресс-служба акимата Атырауской области. Депутаты будут избраны по одномандатным избирательным округам вместо выбывших.
В этой связи регион посетили представители Центральной избирательной комиссии страны.
«Они приняли участие в обучающем семинаре для членов территориальных, окружных, участковых избирательных комиссий, также ознакомились с ходом подготовки избирательных участков ко дню голосования», — говорится в сообщении.
12 октября в Семее прошли первые выборы городского акима.