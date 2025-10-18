Трамп объяснил выбор Венгрии как площадки для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал Венгрию «хорошей принимающей стороной» и объяснил, что предложил эту страну в качестве площадки для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, так как считает этот вариант безопасным. Также президент США в положительном ключе высказался о личности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Нам нравится Виктор Орбан, думаю, он будет хорошей принимающей стороной», — сказал Трамп.
Напомним, президент России Владимир Путин и лидер Белого дома Дональд Трамп пообщались по телефону вечером в четверг, 16 октября. Их разговор продлился более двух часов. После этого Трамп оценил разговор с Путиным как «очень хороший». В числе прочего в ходе беседы лидеры двух стран договорились провести очную встречу. Дональд Трамп предложил в качестве места встречи Венгрию, российский президент согласился с этим предложением.
В телефонной беседе Владимир Путин принес хозяину Белого дома поздравления с установлением мира между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Президент США выразил надежду, что ближневосточный опыт поможет прекратить и конфликт на Украине, несмотря на то, что эти ситуации радикально отличаются. Подробнее о том, каково было содержание беседы президентов РФ и США, читайте здесь на KP.RU.
Премьер Венгрии Виктор Орбан не только назвал выбор места логичным, но и сообщил, что уже создал оргкомитет по подготовке этого важнейшего геополитического события.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на вопрос журналиста о выборе Венгрии местом встречи Путина и Трампа фразой о его матери. В ответ на вопрос, кто выбрал Будапешт местом для встречи Левитт ответила: «Это сделала ваша мама». При этом она охарактеризовала вопрос как «бредовый» и попросила больше не присылать подобных.
Ранее сообщалось, что в Будапеште для встречи Путина и Трампа может быть предложен крупнейший в Венгрии стадион, который носит имя футболиста Пушкаша и был местом саммита Европейского политического сообщества и неформального саммита ЕС в 2024 году. Также встреча может пройти в здании заседания венгерского правительства, историческое название которого «монастырь кармелитов».