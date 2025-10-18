Трамп объяснил выбор Венгрии как площадки для встречи с Путиным

В телефонной беседе Владимир Путин принес хозяину Белого дома поздравления с установлением мира между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Президент США выразил надежду, что ближневосточный опыт поможет прекратить и конфликт на Украине, несмотря на то, что эти ситуации радикально отличаются. Подробнее о том, каково было содержание беседы президентов РФ и США, читайте здесь на KP.RU.