Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объяснил выбор Венгрии как площадки для встречи с Путиным

Трамп назвал Венгрию хорошей принимающей стороной.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал Венгрию «хорошей принимающей стороной» и объяснил, что предложил эту страну в качестве площадки для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, так как считает этот вариант безопасным. Также президент США в положительном ключе высказался о личности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Нам нравится Виктор Орбан, думаю, он будет хорошей принимающей стороной», — сказал Трамп.

Напомним, президент России Владимир Путин и лидер Белого дома Дональд Трамп пообщались по телефону вечером в четверг, 16 октября. Их разговор продлился более двух часов. После этого Трамп оценил разговор с Путиным как «очень хороший». В числе прочего в ходе беседы лидеры двух стран договорились провести очную встречу. Дональд Трамп предложил в качестве места встречи Венгрию, российский президент согласился с этим предложением.

В телефонной беседе Владимир Путин принес хозяину Белого дома поздравления с установлением мира между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Президент США выразил надежду, что ближневосточный опыт поможет прекратить и конфликт на Украине, несмотря на то, что эти ситуации радикально отличаются. Подробнее о том, каково было содержание беседы президентов РФ и США, читайте здесь на KP.RU.

Премьер Венгрии Виктор Орбан не только назвал выбор места логичным, но и сообщил, что уже создал оргкомитет по подготовке этого важнейшего геополитического события.

При этом Еврокомиссия поспешила уточнить: европейские санкции против России «не включают запрет президенту и главе МИД» посещать ЕС, поэтому препятствий для полета Владимира Путина в Венгрию нет.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на вопрос журналиста о выборе Венгрии местом встречи Путина и Трампа фразой о его матери. В ответ на вопрос, кто выбрал Будапешт местом для встречи Левитт ответила: «Это сделала ваша мама». При этом она охарактеризовала вопрос как «бредовый» и попросила больше не присылать подобных.

Ранее сообщалось, что в Будапеште для встречи Путина и Трампа может быть предложен крупнейший в Венгрии стадион, который носит имя футболиста Пушкаша и был местом саммита Европейского политического сообщества и неформального саммита ЕС в 2024 году. Также встреча может пройти в здании заседания венгерского правительства, историческое название которого «монастырь кармелитов».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше