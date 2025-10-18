Зеленский может попытаться сорвать переговоры Трампа и Путина в Будапеште

«Зеленский как срывал, так и будет пытаться срывать договорённости. Публично, конечно, он не будет делать таких попыток — для него это было бы самоубийством. Ведь что такое договорённости для Зеленского? Это уход в небытие и возможное уголовное преследование в будущем», — утверждает Азаров.