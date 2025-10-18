Ричмонд
Си Цзиньпин уволил девять высокопоставленных военных

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин отправил в отставку девять высокопоставленных военнослужащих. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя Минобороны Китая.

Источник: Газета.Ру

«Китай уволил второго по значимости генерала и восемь других высокопоставленных военных командиров, поскольку лидер Си Цзиньпин усиливает борьбу с коррупцией и нелояльностью в вооруженных силах», — говорится в материале.

По данным издания, среди прочих в сложил свои полномочия один из наибоелее влиятельных генералов страны Хэ Вэйдун. Причиной увольнения послужили «серьезные дисциплинарные нарушения и злоупотребление властью».

27 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что лидер КНР инициировал массовые кадровые чистки среди военного руководства страны, и количество уволенных уже достигло показателя времен Мао Цзэдуна. По подсчетам журналистов, к концу августа Си Цзиньпин уволил почти пятую часть генералов, которых лично назначал.

