Си Цзиньпин уволил девять высокопоставленных военных

27 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что лидер КНР инициировал массовые кадровые чистки среди военного руководства страны, и количество уволенных уже достигло показателя времен Мао Цзэдуна. По подсчетам журналистов, к концу августа Си Цзиньпин уволил почти пятую часть генералов, которых лично назначал.