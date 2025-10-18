Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома

Опубликованные фотографии показали, что Владимиру Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию не на территории Белого дома, а за его пределами. После краткого визита, который длился менее двух с половиной часов, украинский лидер вышел к представителям СМИ.
Мероприятие для прессы прошло в общественном парке напротив Белого дома, где были установлены заграждения и дежурили сотрудники службы безопасности. Судя по кадрам, доступ туда был ограничен — на месте присутствовали только журналисты и представители правоохранительных органов.
Такой формат общения с прессой стал неожиданным, учитывая уровень визита. По данным СМИ, официальная часть встречи Зеленского с американским президентом завершилась без расширенных комментариев, после чего украинский политик провёл отдельное заявление вне территории президентской резиденции.
Ранее эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, проанализировал видео, запечатлевшее момент прибытия Зеленского в США, и обратил внимание на то, как менялось выражение лица украинского политика, выражая обиду.