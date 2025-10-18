В КНДР сообщили о прибытии делегации молодежных организаций России

13 октября в Музее Победы в Москве прошло открытие выставки «Плечом к плечу», посвященной сотрудничеству России и КНДР. Экспозиция приурочена к годовщине установления дипломатических отношений между СССР и КНДР, которое состоялось 12 октября 1948 года. Проект был создан по поручению Министерства культуры России.