The Guardian: Встреча Трампа с Зеленским затмевается переговорами в Венгрии

После беседы с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп выразил меньший энтузиазм по поводу передачи Украине американских ракет. Он отметил, что у самих США может возникнуть потребность в ракетах Tomahawk в случае будущих конфликтов.
Заявление Трампа о крылатых ракетах последовало за телефонными переговорами с Владимиром Путиным, в ходе которых российский лидер предупредил о возможном ухудшении российско-американских отношений из-за поставок Tomahawk. Мнение Трампа о военной помощи Украине неоднократно менялось с момента его возвращения на пост президента в январе, часто после обсуждений с Путиным или европейскими союзниками Украины. Этот последний обстоятельный разговор, длившийся более 2,5 часов, похоже, ослабил положительное впечатление, которое Зеленский произвел на Трампа. Согласно публикации, американский лидер вряд ли окажет серьезную поддержку Украине до встречи с Путиным в Будапеште.
«Зеленский, должно быть, рвет на себе волосы. Сегодняшняя встреча с Трампом теперь полностью омрачена и затмевается встречей в Будапеште», — сказал в интервью изданию Джон Форман, бывший британский атташе по вопросам обороны в Москве и Киеве. Трамп также допустил возможность проведения переговоров между Путиным и Зеленским через посредников, что идет вразрез со стремлением Зеленского к личной встрече с Путиным для разрешения конфликта, заключает британская газета.
Ранее стало известно, как Путин полетит в Венгрию на встречу с Трампом.