The Guardian: Встреча Трампа с Зеленским затмевается переговорами в Венгрии

Заявление Трампа о крылатых ракетах последовало за телефонными переговорами с Владимиром Путиным, в ходе которых российский лидер предупредил о возможном ухудшении российско-американских отношений из-за поставок Tomahawk. Мнение Трампа о военной помощи Украине неоднократно менялось с момента его возвращения на пост президента в январе, часто после обсуждений с Путиным или европейскими союзниками Украины. Этот последний обстоятельный разговор, длившийся более 2,5 часов, похоже, ослабил положительное впечатление, которое Зеленский произвел на Трампа. Согласно публикации, американский лидер вряд ли окажет серьезную поддержку Украине до встречи с Путиным в Будапеште.