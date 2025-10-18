«Это лицо… и эти губы»: Трамп описал выступления своего пресс-секретаря Левитт оригинальным способом

Президент США Дональд Трамп дал характеристику работе пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. На борту самолета Air Force One он заявил, что её губы двигаются с огромной скоростью, сравнив их движение с пулемётом. При этом американский лидер отметил, что Левитт отлично справляется со своими обязанностями.
«Это лицо… и эти губы, они двигаются как пулемет, да?» — задался вопросом Трамп.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. REUTERS.
Ранее Левитт резко ответила журналисту издания HuffPost на его вопрос о выборе места для встречи глав России и США. Журналист поинтересовался, почему Будапешт был выбран для переговоров между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. На вопрос о том, кто именно предложил венгерскую столицу в качестве площадки, Левитт шуточно ответила всего двумя словами. Её ответом была фраза «Твоя мама».
Тем временем венгерский лидер Виктор Орбан заявил, что побеседовал по телефону с президентом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России уже идет. Премьер-министр отметил, что Венгрия — это «островок мира».