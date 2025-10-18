«Это лицо… и эти губы»: Трамп описал выступления своего пресс-секретаря Левитт оригинальным способом

Ранее Левитт резко ответила журналисту издания HuffPost на его вопрос о выборе места для встречи глав России и США. Журналист поинтересовался, почему Будапешт был выбран для переговоров между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. На вопрос о том, кто именно предложил венгерскую столицу в качестве площадки, Левитт шуточно ответила всего двумя словами. Её ответом была фраза «Твоя мама».