Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: российские военные заняли Охотничье под Гуляйполем

Военкор сообщил о боях за опорники на правом берегу реки Янчур в районе села.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Запорожской области российские подразделения заняли село Охотничье под Гуляйполем, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Охотничье — наше», — написал он.

По информации военкора, на правом берегу реки Янчур ВСУ пока удерживают ряд опорников между селами Охотничье и Новониколаевка. В настоящее время российские военные ведут бои за эти опорные пункты, а также за фермы в районе освобожденных ранее сел Нововасилевское и Новогригоровка.

Ранее появились сообщения о занятии бойцами РФ части Новониколаевки.