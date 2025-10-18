Котенок: российские военные заняли Охотничье под Гуляйполем

Продвигающиеся в Запорожской области российские подразделения заняли село Охотничье под Гуляйполем, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Охотничье — наше», — написал он.
По информации военкора, на правом берегу реки Янчур ВСУ пока удерживают ряд опорников между селами Охотничье и Новониколаевка. В настоящее время российские военные ведут бои за эти опорные пункты, а также за фермы в районе освобожденных ранее сел Нововасилевское и Новогригоровка.
Ранее появились сообщения о занятии бойцами РФ части Новониколаевки.