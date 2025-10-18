Трамп признал, что удары вглубь территории России стали бы эскалацией конфликта

Во время переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что предоставление Украине права использовать дальнобойные американские вооружения может спровоцировать усиление напряженности.
Встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским транслировал телеканал Fox News на платформе YouTube. Американский лидер, комментируя перспективу разрешения на удары с применением дальнобойных систем, подчеркнул, что подобная мера несет в себе риск эскалации конфликта, отметив необходимость обсуждения подобного шага.
Трамп также выразил уверенность, что для выхода из украинского кризиса не потребуется использование американских ракет Tomahawk.
Между тем, Зеленский, по имеющейся информации, рассчитывает получить согласие Вашингтона на передачу комплексов противовоздушной обороны и дальнобойных ракет Tomahawk. С этой целью украинская сторона подготовила к встрече перечень соответствующих инициатив для главы американского государства.
