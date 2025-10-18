Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блохин не исключил встречи Путина и Трампа тет-а-тет в Будапеште

Путин и Трамп через две недели проведут переговоры в Будапеште. Блохин не исключил, что лидеры России и США проведут встречу один на один.

Источник: Аргументы и факты

Не исключено, что формат переговоров главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Венгрии будет включать, в том числе, их встречу один на один.

Об этом aif.ru сказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Как сообщалось, встреча лидеров России и США должна состояться примерно через две недели в Будапеште.

«Каким будет формат встречи, сложно сказать. Все-таки мы не знаем точно фактуру переговоров. Но не исключена торжественная часть и разговор Путина и Трампа тет-а-тет», — сказал Блохин.

Политолог отметил, что обе стороны заинтересованы в предстоящих переговорах, а их главной темой станет урегулирование конфликта на Украине.

Блохин также предположил, что площадкой для встречи Путина и Трампа станет какой-нибудь фешенебельный отель столицы Венгрии.

«Обычно так и происходит», — заметил эксперт.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что правительство его страны готово оказать всестороннюю поддержку Венгрии в подготовке встречи Путина и Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше