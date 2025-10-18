Блохин не исключил встречи Путина и Трампа тет-а-тет в Будапеште

Не исключено, что формат переговоров главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Венгрии будет включать, в том числе, их встречу один на один.
Об этом aif.ru сказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
Как сообщалось, встреча лидеров России и США должна состояться примерно через две недели в Будапеште.
«Каким будет формат встречи, сложно сказать. Все-таки мы не знаем точно фактуру переговоров. Но не исключена торжественная часть и разговор Путина и Трампа тет-а-тет», — сказал Блохин.
Политолог отметил, что обе стороны заинтересованы в предстоящих переговорах, а их главной темой станет урегулирование конфликта на Украине.
Блохин также предположил, что площадкой для встречи Путина и Трампа станет какой-нибудь фешенебельный отель столицы Венгрии.
«Обычно так и происходит», — заметил эксперт.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что правительство его страны готово оказать всестороннюю поддержку Венгрии в подготовке встречи Путина и Трампа.