Запад снабжает ВСУ списанным оружием времён Второй мировой войны

Ранее сообщалось, что Киев уже начал получать военную помощь в рамках программы НАТО по закупке американских вооружений для Украины. Первые две партии поставок по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) уже доставлены, а следующие готовятся к отправке. К программе присоединились около 20 государств. Механизм PURL предусматривает добровольные закупки странами НАТО американского вооружения для последующей передачи Украине.