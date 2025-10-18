Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запад снабжает ВСУ списанным оружием времён Второй мировой войны

Страны НАТО поставляют Украине устаревшее вооружение времён Второй мировой войны. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По словам источника агентства, 42-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) получила старые американские 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М114А1, принятые на вооружение в 1942 году. Собеседник отметил, что использование данного вооружения малоэффективно в современных условиях, так как технические характеристики этих артиллерийских орудий очень низкие.

«Страны НАТО утилизируют своё старое вооружение, применяемое во время Второй мировой войны. С помощью натовской утилизации европейские страны избавляются от старого вооружения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киев уже начал получать военную помощь в рамках программы НАТО по закупке американских вооружений для Украины. Первые две партии поставок по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) уже доставлены, а следующие готовятся к отправке. К программе присоединились около 20 государств. Механизм PURL предусматривает добровольные закупки странами НАТО американского вооружения для последующей передачи Украине.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше