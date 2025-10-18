Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убеждение, что ход боевых действий на территории Украины уже определён заранее, и российская армия одержала победу, став при этом могущественнее. Эту точку зрения он озвучил в беседе, на которую ссылается РИА «Новости».
Орбан уточнил, что его мнение по этому вопросу интересовался президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп. По словам Орбана, его ответ был недвусмысленным: итог войны предопределён, Россия вышла победителем, а с самого начала противостояния у него не возникало сомнений, что события приведут к укреплению позиций Москвы.
Он добавил, что аналогичные тенденции проявлялись в ходе обеих мировых войн: чем продолжительнее затягивались конфликты, тем сильнее становилось положение России. Премьер Венгрии подчёркивает, что европейским политикам, рассчитывающим подключиться к разрешению украинского вопроса, приходится занимать второстепенные роли, тогда как ключевой диалог ведут Москва и Вашингтон. Согласно его оценке, европейцы вынуждены наблюдать за переговорами, находясь, по сути, на периферии, пока главные решения принимаются в двустороннем формате.
В середине октября глава России Владимир Путин поговорил по телефону с американским президентом Дональдом Трампом. По итогам разговора американский лидер высказал предложение организовать встречу с российским коллегой в венгерской столице. Трамп также выразил мнение, что успешное завершение кризиса на Ближнем Востоке способно оказать содействие мирному процессу по украинскому направлению.
