В Венгрии неожиданно раскрыли исход конфликта на Украине для России

Орбан уточнил, что его мнение по этому вопросу интересовался президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп. По словам Орбана, его ответ был недвусмысленным: итог войны предопределён, Россия вышла победителем, а с самого начала противостояния у него не возникало сомнений, что события приведут к укреплению позиций Москвы.