Инвестиции, производство, цифровизация: Ташкент и провинция Цзянсу обсуждают новые проекты

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Ташкенте обсудили расширение двусторонних торгово-инвестиционных связей, создание новых производственных предприятий, а также развитие цифровой инфраструктуры с китайской провинцией Цзянсу. Об этом сообщили в пресс-службе МИПТ.

Источник: Sarvar Samigov/CC0

Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана Илзат Касимов провел встречу с генеральным директором Совета по развитию международной торговли провинции Цзянсу (КНР) Ван Шанхуа.

«В ходе переговоров стороны обсудили расширение двусторонних торгово-инвестиционных связей, создание новых производственных предприятий, а также развитие цифровой инфраструктуры», — отметили в пресс-службе.

В числе выдвинутых предложений — организация в Узбекистане специальной индустриальной зоны с участием предприятий провинции Цзянсу, формирование перечня китайских компаний, заинтересованных в сотрудничестве, создание совместной рабочей группы и проведение инвестиционных встреч.

Также стороны договорились о проведении в 2026 году серий «road show» мероприятий в Узбекистане и Цзянсу, направленных на продвижение взаимных инвестиционных возможностей.

По итогам переговоров выражена обоюдная готовность к активной реализации совместных проектов и использованию имеющегося потенциала для укрепления экономического партнерства.