Инвестиции, производство, цифровизация: Ташкент и провинция Цзянсу обсуждают новые проекты

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Ташкенте обсудили расширение двусторонних торгово-инвестиционных связей, создание новых производственных предприятий, а также развитие цифровой инфраструктуры с китайской провинцией Цзянсу. Об этом сообщили в пресс-службе МИПТ.