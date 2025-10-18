Инвестиции, производство, цифровизация: Ташкент и провинция Цзянсу обсуждают новые проекты

Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана Илзат Касимов провел встречу с генеральным директором Совета по развитию международной торговли провинции Цзянсу (КНР) Ван Шанхуа.
«В ходе переговоров стороны обсудили расширение двусторонних торгово-инвестиционных связей, создание новых производственных предприятий, а также развитие цифровой инфраструктуры», — отметили в пресс-службе.
В числе выдвинутых предложений — организация в Узбекистане специальной индустриальной зоны с участием предприятий провинции Цзянсу, формирование перечня китайских компаний, заинтересованных в сотрудничестве, создание совместной рабочей группы и проведение инвестиционных встреч.
Также стороны договорились о проведении в 2026 году серий «road show» мероприятий в Узбекистане и Цзянсу, направленных на продвижение взаимных инвестиционных возможностей.
По итогам переговоров выражена обоюдная готовность к активной реализации совместных проектов и использованию имеющегося потенциала для укрепления экономического партнерства.