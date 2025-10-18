Дмитриев: Россия и США начали обсуждать строительство прямого туннеля до Аляски

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о начале обсуждений строительства прямого туннеля до Аляски между РФ и США.
— Обсуждение туннеля начинается, — написал Дмитриев в своем блоге в соцсети Х.
Также он заявил, что строительство такого тоннеля может занять менее восьми лет, а стоимость проекта составит менее восьми миллиардов долларов.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Марко Рубио начнут прорабатывать вопросы организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии.
17 октября президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят урегулировать конфликт на Украине. Он отметил, что процесс завершения кризиса идет «достаточно хорошо». Глава Белого дома подчеркнул, что он может убедить российского лидера добиться завершения конфликта. При этом он отметил, что удары вглубь территории России являются эскалацией боевых действий.