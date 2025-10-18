Стало известно, что Си Цзиньпин провел масштабные чистки в китайской армии

Си Цзиньпин, председатель КНР, распорядился освободить от занимаемых должностей девять высокопоставленных офицеров вооружённых сил.
Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя китайского Министерства обороны. Газета подчёркивает, что среди отправленных в отставку оказался второй по значимости военачальник страны, а также восемь других приближённых командиров, что отражает решимость лидера Китая ужесточить курс на борьбу с коррупционными проявлениями и недостаточной преданностью среди военных.
В числе снятых с постов фигурирует и Хэ Вэйдун, считающийся одним из наиболее влиятельных генералов национальных сил. Отмечается, что руководителем страны были выявлены уволенные в связи с серьёзными нарушениями дисциплины и злоупотреблениями, сопряжёнными с использованием служебных полномочий.
По сведениям Bloomberg, процесс кадровых перестановок и чисток, инициированный Си Цзиньпином, приобрёл настолько широкие масштабы, что по числу отстранённых генералов можно сопоставить с периодом маоистских революций. К завершению лета, согласно подсчётам корреспондентов, около двадцати процентов высших офицеров, назначенных при личном участии действующего главы государства, были отправлены в отставку.
