Стало известно, что Си Цзиньпин провел масштабные чистки в китайской армии

Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя китайского Министерства обороны. Газета подчёркивает, что среди отправленных в отставку оказался второй по значимости военачальник страны, а также восемь других приближённых командиров, что отражает решимость лидера Китая ужесточить курс на борьбу с коррупционными проявлениями и недостаточной преданностью среди военных.