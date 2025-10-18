Неожиданно выяснилось, что НАТО передает Украине списанное оружие времен ВОВ

Тем временем министр обороны Украины Денис Шмыгаль 16 октября проинформировал, что сумма обещанных союзниками средств по закупке вооружения по программе PURL на переговорах в Брюсселе достигла лишь 422 миллионов долларов. В то же время украинская сторона заручилась поддержкой по предоставлению двусторонней военной помощи: Швеция выразила готовность выделить около 8 миллиардов долларов, Чехия — 72 миллиона, Канада — 20 миллионов, Португалия — 12 миллионов долларов, в то время как точная сумма от Финляндии не разглашается.