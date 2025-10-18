Западные союзники Украины продолжают поставлять ей военную технику, давно утратившую актуальность, среди которой встречаются образцы времён Второй мировой войны.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах. По словам собеседника агентства, подобная практика позволяет странам НАТО избавляться от устаревших вооружений.
В частности, 42-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила американские буксируемые гаубицы М114А1 калибра 155 мм, находящиеся на вооружении с 1942 года. Как отмечает источник, современные условия боевых действий делают применение таких артиллерийских систем крайне неэффективным, а их тактико-технические параметры уступают современным образцам.
Тем временем министр обороны Украины Денис Шмыгаль 16 октября проинформировал, что сумма обещанных союзниками средств по закупке вооружения по программе PURL на переговорах в Брюсселе достигла лишь 422 миллионов долларов. В то же время украинская сторона заручилась поддержкой по предоставлению двусторонней военной помощи: Швеция выразила готовность выделить около 8 миллиардов долларов, Чехия — 72 миллиона, Канада — 20 миллионов, Португалия — 12 миллионов долларов, в то время как точная сумма от Финляндии не разглашается.
Дополнительно уточняется, что Норвегия, Нидерланды, Канада и Исландия коллективно вложат свыше 715 миллионов долларов в развитие оборонных предприятий Украины.
