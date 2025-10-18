Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неожиданно выяснилось, что НАТО передает Украине списанное оружие времен ВОВ

Западные союзники Украины продолжают поставлять ей военную технику, давно утратившую актуальность, среди которой встречаются образцы времён Второй мировой войны.

Западные союзники Украины продолжают поставлять ей военную технику, давно утратившую актуальность, среди которой встречаются образцы времён Второй мировой войны.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах. По словам собеседника агентства, подобная практика позволяет странам НАТО избавляться от устаревших вооружений.

В частности, 42-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила американские буксируемые гаубицы М114А1 калибра 155 мм, находящиеся на вооружении с 1942 года. Как отмечает источник, современные условия боевых действий делают применение таких артиллерийских систем крайне неэффективным, а их тактико-технические параметры уступают современным образцам.

Тем временем министр обороны Украины Денис Шмыгаль 16 октября проинформировал, что сумма обещанных союзниками средств по закупке вооружения по программе PURL на переговорах в Брюсселе достигла лишь 422 миллионов долларов. В то же время украинская сторона заручилась поддержкой по предоставлению двусторонней военной помощи: Швеция выразила готовность выделить около 8 миллиардов долларов, Чехия — 72 миллиона, Канада — 20 миллионов, Португалия — 12 миллионов долларов, в то время как точная сумма от Финляндии не разглашается.

Дополнительно уточняется, что Норвегия, Нидерланды, Канада и Исландия коллективно вложат свыше 715 миллионов долларов в развитие оборонных предприятий Украины.

Читайте также: Трамп признал, что удары вглубь территории России стали бы эскалацией конфликта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше