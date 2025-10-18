Отец Илона Маска Эррол сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном

Эррол Маск заявил, что в Вашингтон за последние несколько недель президент США Дональд Трамп был вынужден ввести армию, чтобы «люди не грабили и не убивали друг друга на улицах». Он назвал Вашингтон адом.
«Что касается Лондона, то, не ходите там по тротуарам, потому что кто-нибудь может плеснуть на вас кислотой. Так что я не думаю, что им есть чем гордиться в данный момент», — добавил Маск-старший.
Ранее Эррол Маск резко высказался о Европейском союзе (ЕС), назвав его организацией, которой «не должно быть».
Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше