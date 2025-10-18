Си Цзиньпин отправил в отставку девять высокопоставленных военных

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о решении смягчить срок наказания для бывшего конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса, который был обвинён в мошенничестве. Согласно заявлению хозяина Белого дома, Сантос должен быть «немедленно» освобождён из тюрьмы. Напомним, в 2022 году журналисты решили проверить биографию экс-конгрессмена Сантоса и выяснили, что фактически всё резюме республиканца не имеет ничего общего с действительностью. В 2023 году за него взялась прокуратура. Сантосу предъявили обвинение за фальсификацию биографии и ложные данные в документах по финансированию избирательной кампании.