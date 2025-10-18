Ричмонд
Си Цзиньпин отправил в отставку девять высокопоставленных военных

Председатель КНР Си Цзиньпин решил отправить в отставку девять высокопоставленных военных. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя Минобороны Китая.

Источник: Life.ru

В материале уточняется, что Си Цзиньпин таким образом усиливает борьбу с коррупцией и нелояльностью в вооружённых силах. Были уволены второй по значимости генерал и восемь других высокопоставленных командиров.

По данным издания, председатель КНР отправил в отставку одного из самых влиятельных генералов страны Хэ Вэйдуна. Это произошло из-за «серьёзных дисциплинарных нарушений и злоупотребления властью».

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о решении смягчить срок наказания для бывшего конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса, который был обвинён в мошенничестве. Согласно заявлению хозяина Белого дома, Сантос должен быть «немедленно» освобождён из тюрьмы. Напомним, в 2022 году журналисты решили проверить биографию экс-конгрессмена Сантоса и выяснили, что фактически всё резюме республиканца не имеет ничего общего с действительностью. В 2023 году за него взялась прокуратура. Сантосу предъявили обвинение за фальсификацию биографии и ложные данные в документах по финансированию избирательной кампании.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

