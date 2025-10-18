Ричмонд
Мерц заявил о надежде на фоне встречи Трампа и Путина в Будапеште

Президент США осознает свою ответственность и свои возможности, считает канцлер Германии. Он уверен, что после успеха в Газе Трамп продолжит стремиться положить конец конфликту на Украине.

Источник: РБК

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште «еще больше укрепляет надежду» на прекращение конфликта. Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Президент Трамп осознает свою ответственность. Он также осознает имеющиеся у него возможности. Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе должен стать образцом успеха этого президентства, то он продолжит обращать внимание на Украину и стремиться положить конец войне», — сказал Мерц.

16 октября Трамп поговорил по телефону с Путиным. В ходе беседы они договорились о личной встрече в Будапеште. Премьер Венгрии Виктор Орбан заверил, что переговоры будут «надежными и безопасными».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, объясняя выбор Венгрии в качестве площадки, заявил, что она «как страна и НАТО, и ЕС принимает особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов».

Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме назвал Орбана «хорошей принимающей стороной». По его словам, его встреча с Путиным пройдет без Зеленского, но украинский президент «будет на связи».

Берлин после успешного посредничества главы Белого дома в мирном соглашении между Израилем и ХАМАС обратился к нему с просьбой усилить давление на Путина, чтобы прекратить конфликт на Украине.

Кремль считает, что в Киеве «не хотят продолжения переговоров, они не хотят о чем-то пытаться договариваться».

