Мерц заявил о надежде на фоне встречи Трампа и Путина в Будапеште

«Президент Трамп осознает свою ответственность. Он также осознает имеющиеся у него возможности. Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе должен стать образцом успеха этого президентства, то он продолжит обращать внимание на Украину и стремиться положить конец войне», — сказал Мерц.