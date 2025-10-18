В США обратили внимание на неожиданную жесткость Трампа на встрече с Зеленским

Согласно информации Axios, переговоры между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшиеся в Белом доме, сопровождались ощутимым напряжением и жёсткой позицией со стороны американского лидера.
Один из информаторов издания охарактеризовал встречу как «непростую», другой — как прошедшую неудачно, что подчеркивает особую сложность диалога. Отмечается, что беседа временами носила эмоциональный характер, а выступления главы Белого дома отличались резкостью.
В частности, Трамп настаивал на поиске дипломатического решения российско-украинского кризиса, среди вариантов рассматривалась идея зафиксировать положение сторон на текущих линиях фронта.
Это была уже третья встреча Зеленского и Трампа в течение 2025 года. Примечательно, что накануне переговоров в Вашингтоне американский президент более часа общался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, после чего стороны условились провести встречу в Будапеште. Как предполагают эксперты, подобные контакты способны повлиять на отношение Соединённых Штатов к военной поддержке Украины; в Киеве не исключают возможного пересмотра позиций Вашингтона по данному вопросу.
Читайте также: Трамп признал, что удары вглубь территории России стали бы эскалацией конфликта.