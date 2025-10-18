В США обратили внимание на неожиданную жесткость Трампа на встрече с Зеленским

Это была уже третья встреча Зеленского и Трампа в течение 2025 года. Примечательно, что накануне переговоров в Вашингтоне американский президент более часа общался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, после чего стороны условились провести встречу в Будапеште. Как предполагают эксперты, подобные контакты способны повлиять на отношение Соединённых Штатов к военной поддержке Украины; в Киеве не исключают возможного пересмотра позиций Вашингтона по данному вопросу.