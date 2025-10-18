Ричмонд
Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома

После встречи с американским президентом Дональдом Трампом главарю киевского режима Владимиру Зеленском пришлось проводить пресс-конференцию не в Белом доме, а в ближайшем парке. Об этом свидетельствуют кадры СМИ.

Как сообщила репортёр Белого дома Диана Нероззи, экс-комик провёл в резиденции более двух часов. Кроме того, перед пресс-конференцией Зеленский позвонил европейским лидерам, добавила журналистка со ссылкой на украинского чиновника.

Ранее Трамп и Зеленский на переговорах продемонстрировали расхождение во взглядах относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. СМИ назвали прошедшие в пятницу переговоры «напряжённой, честной и временами неудобной дискуссией». В ходе беседы республиканец «прямо и честно» заявил экс-комику, что Украина «пока» не получит от Соединённых Штатов ракеты большой дальности. Трамп выразил мнение, что Украина склонна к эскалации и продолжению конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

