Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома

Ранее Трамп и Зеленский на переговорах продемонстрировали расхождение во взглядах относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. СМИ назвали прошедшие в пятницу переговоры «напряжённой, честной и временами неудобной дискуссией». В ходе беседы республиканец «прямо и честно» заявил экс-комику, что Украина «пока» не получит от Соединённых Штатов ракеты большой дальности. Трамп выразил мнение, что Украина склонна к эскалации и продолжению конфликта.