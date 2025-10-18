Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Финляндии Александр Стубб посетит Узбекистан с официальным визитом

Vaib.uz (Узбекистан. 18 октября). Президент Финляндии Александр Стубб посетит Узбекистан с официальным визитом 30—31 октября.

Источник: Vaib.Uz

Об этом сообщила пресс-служба президента Финляндии.

В пятницу, 31 октября, в Ташкенте состоится встреча президента Стубба с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. На переговорах лидеры стран планируют обсудить вопросы развития двусторонних отношений между Финляндией и Узбекистаном, современные геополитические вызовы и их влияние на Европу и Центральную Азию, а также ситуацию вокруг войны России и Украины, сотрудничество по поддержке многосторонней международной системы.

В рамках визита Александр Стубб также примет участие в бизнес-семинаре, выступит с лекцией в Университете мировой экономики и дипломатии и встретится с ведущими экспертами по вопросам внешней политики.

В состав делегации Александра Стубба войдёт депутат парламента Финляндии и председатель парламентской группы дружбы с Узбекистаном Вилле Скиннари. Также в Ташкент прибудут представители финского бизнеса и промышленности, что свидетельствует о стремлении Финляндии укрепить экономические связи с Узбекистаном.

Предыдущий официальный визит президента Финляндии в Узбекистан состоялся более 30 лет назад — в 1992 году страну посещал Маунo Койвисто.

Ожидается, что нынешний визит станет важным шагом в развитии двусторонних отношений и откроет новые перспективы для сотрудничества между Финляндией и Узбекистаном в политической, экономической и образовательной сферах.