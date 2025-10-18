Президент Финляндии Александр Стубб посетит Узбекистан с официальным визитом

В пятницу, 31 октября, в Ташкенте состоится встреча президента Стубба с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. На переговорах лидеры стран планируют обсудить вопросы развития двусторонних отношений между Финляндией и Узбекистаном, современные геополитические вызовы и их влияние на Европу и Центральную Азию, а также ситуацию вокруг войны России и Украины, сотрудничество по поддержке многосторонней международной системы.