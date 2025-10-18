Президент Финляндии Александр Стубб посетит Узбекистан с официальным визитом

Об этом сообщила пресс-служба президента Финляндии.
В пятницу, 31 октября, в Ташкенте состоится встреча президента Стубба с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. На переговорах лидеры стран планируют обсудить вопросы развития двусторонних отношений между Финляндией и Узбекистаном, современные геополитические вызовы и их влияние на Европу и Центральную Азию, а также ситуацию вокруг войны России и Украины, сотрудничество по поддержке многосторонней международной системы.
В рамках визита Александр Стубб также примет участие в бизнес-семинаре, выступит с лекцией в Университете мировой экономики и дипломатии и встретится с ведущими экспертами по вопросам внешней политики.
В состав делегации Александра Стубба войдёт депутат парламента Финляндии и председатель парламентской группы дружбы с Узбекистаном Вилле Скиннари. Также в Ташкент прибудут представители финского бизнеса и промышленности, что свидетельствует о стремлении Финляндии укрепить экономические связи с Узбекистаном.
Предыдущий официальный визит президента Финляндии в Узбекистан состоялся более 30 лет назад — в 1992 году страну посещал Маунo Койвисто.
Ожидается, что нынешний визит станет важным шагом в развитии двусторонних отношений и откроет новые перспективы для сотрудничества между Финляндией и Узбекистаном в политической, экономической и образовательной сферах.