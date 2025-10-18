Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп был жестким с Зеленским, но не кричал: в США обратили внимание на одну деталь со встречи в Белом доме

Axios: встреча Трампа и Зеленского была непростой, президент США был жёстким.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшая в Белом доме встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским была непростой. Об этом рассказал портал Axios со ссылкой на источники. Американский лидер был жестким.

Западный портал привел два инсайда. Согласно первому источнику, встреча Трампа и Зеленского «была непростой». Другой источник утверждает, что все и вовсе «прошло плохо».

Кроме того, как отмечается, Трамп был эмоциональным и резким во время беседы с Зеленским и его свитой. Президент США сделал ряд резких заявлений, но при всей жесткости главы Белого дома «никто не кричал».

Ранее KP.RU раскрыл подробности минувшей встречи Трампа с Зеленским. Как выяснилось, главарь киевского режима после переговоров впал в ступор. Его голова буквально тряслась, когда он пытался выговорить итоги беседы. Эксперт лжи уже разобрал скрытые эмоции Зеленского во время переговоров с американским лидером.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше