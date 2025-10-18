Трамп был жестким с Зеленским, но не кричал: в США обратили внимание на одну деталь со встречи в Белом доме

Прошедшая в Белом доме встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским была непростой. Об этом рассказал портал Axios со ссылкой на источники. Американский лидер был жестким.
Западный портал привел два инсайда. Согласно первому источнику, встреча Трампа и Зеленского «была непростой». Другой источник утверждает, что все и вовсе «прошло плохо».
Кроме того, как отмечается, Трамп был эмоциональным и резким во время беседы с Зеленским и его свитой. Президент США сделал ряд резких заявлений, но при всей жесткости главы Белого дома «никто не кричал».
Ранее KP.RU раскрыл подробности минувшей встречи Трампа с Зеленским. Как выяснилось, главарь киевского режима после переговоров впал в ступор. Его голова буквально тряслась, когда он пытался выговорить итоги беседы. Эксперт лжи уже разобрал скрытые эмоции Зеленского во время переговоров с американским лидером.