«Томагавки» не получат: эксперты о сделке Путина и Трампа в Будапеште

В ближайшие две недели внимание всего мира будет приковано к Будапешту, где, по данным источников, готовится масштабная встреча на высшем уровне. Главы двух ядерных держав — России и США Владимир Путин и Дональд Трамп — могут провести переговоры, способные изменить расклад сил в Восточной Европе.
Политолог Константин Блохин в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл возможные форматы и ключевые темы саммита, а депутат Госдумы Виктор Водолацкий сделал сенсационное заявление о закрытии вопроса с американскими ракетами для Киева.
Будапешт как идеальная площадка для диалога.
По словам эксперта, выбор венгерской столицы для такого важного события неслучаен. «Премьер Виктор Орбан занимает нейтральную позицию, у него прекрасные отношения как с Путиным, так и с Трампом. И здесь Венгрия рассматривается как страна, которая хочет нормализовать отношения с Россией, являясь мостиком для ее взаимодействия с Западом. Поэтому для Москвы Будапешт идеально подходит», — отметил Блохин.
Политолог предположил, что площадкой для встречи станет один из фешенебельных отелей столицы Венгрии. «Обычно так и происходит», — заметил эксперт.
Решение о встрече, по его мнению, было принято буквально накануне — после недавнего двухчасового телефонного разговора лидеров, после чего сразу начались подготовительные мероприятия. Уже известно, что в Венгрии создан специальный оргкомитет по подготовке к визиту.
Роль Зеленского и «встреча за спиной».
Одним из самых острых моментов стала возможная роль Украины в этом процессе. Константин Блохин высказал уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постарается отстранить главу киевского режима от переговорного процесса.
«Думаю, что Орбан попытается Зеленского от переговорного процесса отстранить. Ведь в Венгрии должна состояться встреча сторонников мира. Один — Трамп — хочет быть глобальным миротворцем, а Россия стремится к урегулированию украинского конфликта», — сказал Блохин.
При этом сам Владимир Зеленский, уверен политолог, будет пытаться хоть как-то «подмазаться» к переговорам, делать громкие заявления и в очередной раз обратится за поддержкой к европейским бюрократам, чтобы те «не слили вдруг Украину».
«Зеленский рассматривает переговоры как те, которые готовятся и должны пройти за его спиной. Он уже негативно отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа, но в итоге останется лишь наблюдателем. Будет следить за встречей лидеров России и США из Киева», — отметил Блохин.
Возможен ли формат тет-а-тет и чего ждать от переговоров?
Относительно формата будущей встречи эксперт допускает различные варианты. «Каким будет формат встречи, сложно сказать. Все-таки мы не знаем точно фактуру переговоров. Но не исключена торжественная часть и разговор Путина и Трампа тет-а-тет», — сказал Блохин.
Главной темой диалога, без сомнения, станет Украина. «Понятно, что у сторон есть заинтересованность во встрече. Условно говоря, если бы США не хотели переговоров с РФ, то их бы и не было. А темой номер один в обсуждениях будет, конечно, урегулирование украинского конфликта», — сказал Блохин.
Однако политолог призвал не строить иллюзий и не ожидать, что после встречи в Будапеште последует быстрая капитуляция киевского режима.
«Даже хороший старт на Аляске ни к чему не привел. Переговоры застопорились и вот сейчас, спустя время, просто снова начинаются. Поэтому особых надежд не стоит испытывать», — сказал Блохин.
«Томагавки» не будут поставлены: вопрос закрыт.
Знаковым индикатором подготовки к саммиту стало заявление депутата Государственной Думы Виктора Водолацкого. По его словам, Киев точно не получит от США ракеты Tomahawk с увеличенной дальностью поражения.
«Вопрос с “Томагавками” закрыт, потому что если бы было по-другому, то не готовилась бы встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии», — заявил Водолацкий.
Он подчеркнул, что для президента США важнее развитие отношений и контакты с Путиным, чем поддержка или отправка таких ракет на территорию Украины.
«Трамп отлично понимает, что при поставках Tomahawk США напрямую вступят в конфликт с Россией, так как управлять такими ракетами могут только американские специалисты», — отметил депутат.
Водолацкий также выразил уверенность, что по прошествии времени вопрос поставок «Томагавков» в повестку дня не вернется. «Потому что это уже будет, по сути, открытый шантаж, когда из шкафа достается какой-то скелет или какой-то предмет, которым можно как пугалом пугать. Это дискредитация лидера страны, который становится похож больше на руководителя бандитской группировки», — сказал он.
Что в итоге?
Предстоящая встреча в Будапеште знаменует собой важный поворот в международной дипломатии. Она демонстрирует готовность Москвы и Вашингтона к прямому диалогу в обход текущих европейских элит. Как отметил Водолацкий, лидеры «пошли своим путем», не оглядываясь на «визг, писк и давление со стороны европейских сатанистов».
Ожидается, что переговоры зададут новый вектор для урегулирования украинского конфликта, даже если мгновенного мира не последует. А заявление о закрытии вопроса с «Томагавками» — это первый и крайне важный сигнал о том, что стороны способны договариваться по самым острым вопросам. Весь мир теперь с нетерпением ждет переговоров в Будапеште, которые могут определить геополитическую картину на годы вперед.