«Томагавки» не получат: эксперты о сделке Путина и Трампа в Будапеште

Главной темой диалога, без сомнения, станет Украина. «Понятно, что у сторон есть заинтересованность во встрече. Условно говоря, если бы США не хотели переговоров с РФ, то их бы и не было. А темой номер один в обсуждениях будет, конечно, урегулирование украинского конфликта», — сказал Блохин.