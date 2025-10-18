«Прошла плохо»: Axios назвал напряжённой встречу Трампа и Зеленского в Белом доме

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом прошла в Белом доме 17 октября. По её итогам американский президент выступил с заявлением, призвав Украину к заключению соглашения с Россией для разрешения конфликта. Трамп также выразил мнение, что Киеву и Москве следует признать друг друга победителями. Он охарактеризовал переговоры с Зеленским как «интересные и тёплые», одновременно подчеркнув важность прекращения огня и достижения договорённостей. Одной из главных тем переговоров были возможные поставки Киеву американских ракет Tomahawk. Представители украинской стороны даже подготовили презентацию, демонстрирующую возможности применения «Томагавков». Однако Дональд Трамп в ответ заявил, что эти ракетные комплексы необходимы самим Соединённым Штатам.