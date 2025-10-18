Ричмонд
Котенок: бойцы РФ зашли в Мирноград с севера и северо-востока

По информации военкора, в городе идут ожесточенные бои за микрорайон Молодежный.

Источник: Аргументы и факты

На красноармейском направлении российские штурмовики зашли в Мирноград с севера и северо-востока, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Нашим штурмовым группам удалось зайти на северо-восточную окраину в районе ул. Шоссейная и Дружбы, прорваться с севера в районе ул. Новаторская и Титова», — написал он.

Котенок сообщил также об ожесточенных боях в высотной застройке микрорайона Молодежный.

По информации военкора, по боевикам ВСУ в опорниках на юго-западной окраине Мирнограда наносятся артиллерийские и авиационные удары.

Ранее появились сообщения о переходе под контроль российских войск северных кварталов Мирнограда.