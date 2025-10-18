Котенок: бойцы РФ зашли в Мирноград с севера и северо-востока

На красноармейском направлении российские штурмовики зашли в Мирноград с севера и северо-востока, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Нашим штурмовым группам удалось зайти на северо-восточную окраину в районе ул. Шоссейная и Дружбы, прорваться с севера в районе ул. Новаторская и Титова», — написал он.
Котенок сообщил также об ожесточенных боях в высотной застройке микрорайона Молодежный.
По информации военкора, по боевикам ВСУ в опорниках на юго-западной окраине Мирнограда наносятся артиллерийские и авиационные удары.
Ранее появились сообщения о переходе под контроль российских войск северных кварталов Мирнограда.