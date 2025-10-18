«Вернётся с приветом»: В сети бойцов «Ахмата» угодил новенький украинский дрон

Бойцы «Ахмата» поймали украинский дрон. Видео © Telegram / СпН «АХМАТ» Батальон «ВАХА».
Аккуратно освободив дрон, военные осмотрели его и отправили на перепрошивку. Теперь он начнёт приносить пользу уже российской армии. По замыслу бойцов «Ахмата», после перенастройки БПЛА вернётся в район запуска, но уже с «подарком» для прежних хозяев.
«Дрон-камикадзе ждёт перепрошивки, после которой вернётся к своим бывшим хозяевам — но уже с нашим “приветом” и с их координатами», — рассказали военные.
Ранее Life.ru рассказал, что российские солдаты начали использовать на фронте рыболовные сети, которые, как оказалось, отлично справляются с дронами. Их натягивают на позициях, чтобы беспилотники там просто застревали при попытке нанести удар.
Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.