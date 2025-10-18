Ричмонд
«Вернётся с приветом»: В сети бойцов «Ахмата» угодил новенький украинский дрон

Военнослужащие ВС РФ из «батальона Вахи» спецназа «Ахмат» решили не уничтожать украинский дрон, залетевший к ним на позиции. БПЛА угодил в защитную сетку, поэтому его взяли целым. Об этом сообщает телеграм-канал подразделения.

Источник: Life.ru

Бойцы «Ахмата» поймали украинский дрон. Видео © Telegram / СпН «АХМАТ» Батальон «ВАХА».

Аккуратно освободив дрон, военные осмотрели его и отправили на перепрошивку. Теперь он начнёт приносить пользу уже российской армии. По замыслу бойцов «Ахмата», после перенастройки БПЛА вернётся в район запуска, но уже с «подарком» для прежних хозяев.

«Дрон-камикадзе ждёт перепрошивки, после которой вернётся к своим бывшим хозяевам — но уже с нашим “приветом” и с их координатами», — рассказали военные.

Ранее Life.ru рассказал, что российские солдаты начали использовать на фронте рыболовные сети, которые, как оказалось, отлично справляются с дронами. Их натягивают на позициях, чтобы беспилотники там просто застревали при попытке нанести удар.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

