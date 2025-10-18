Трамп озвучил горькую для Запада правду по Украине: Киев не получит долгожданную помощь

Тем временем о встрече президента США с Владимиром Зеленским высказался портал Axios. Он подчеркнул, что переговоры были жесткими. Несмотря даже на то, что в этот раз американский лидер не кричал. Поэтому для Украины все закончилось не так уж хорошо.