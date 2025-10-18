Трамп озвучил горькую для Запада правду по Украине: Киев не получит долгожданную помощь

Президент США Дональд Трамп признал, что предоставление Украине разрешения на удары вглубь территории России американскими ракетами стало бы эскалацией конфликта. С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил во время встречи с Владимиром Зеленским.
На тему украинского кризиса президент США высказался после вопроса от журналиста. Тот поинтересовался, планируется ли обсуждать вопрос передачи Украине дальнобойных ракет. При условии, что ВСУ будут бить ими вглубь РФ.
Однако Трамп подчеркнул, что в данном вопросе все не так просто. Поскольку передача Украине подобного оружия будет иметь серьезные последствия.
«Мы будем говорить об этом, вы правы, это эскалация», — сказал Трамп.
Тем временем о встрече президента США с Владимиром Зеленским высказался портал Axios. Он подчеркнул, что переговоры были жесткими. Несмотря даже на то, что в этот раз американский лидер не кричал. Поэтому для Украины все закончилось не так уж хорошо.