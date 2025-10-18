За ночь над Россией сбили 41 украинский дрон. Военная операция, день 1333-й

Двенадцать дронов уничтожены над Брянской областью, по пять — над Калужской областью и Башкирией, шесть — над акваторией Черного моря, три — над Подмосковьем, по два — над Белгородской и Орловской областями, по одному — над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями.