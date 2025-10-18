Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь над Россией сбили 41 украинский дрон. Военная операция, день 1333-й

За ночь силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над 12 регионами России. В течение ночи для полетов закрывались аэропорты Уфы, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля, Калуги, Самары, Ульяновска, Сочи и Пензы, сообщает Росавиация. Бойцы ВС РФ давят на украинские подразделения на севере Северска, что позволит наступать в городе, сообщает ТАСС. В Сумской области ВСУ ежедневно несут большие потери в технике и военнослужащих, рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:33 В Воронежской области после отражения атаки беспилотников никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

08:27 После отражения атаки беспилотников в небе над Брянской областью пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

08:21 В Сумской области ВСУ ежедневно несут большие потери в технике и военнослужащих рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

08:16 Бойцы ВС РФ давят на украинские подразделения на севере Северска, что позволит наступать в городе, сообщает ТАСС.

08:11 В течение ночи для полетов закрывались аэропорты Уфы, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля, Калуги, Самары, Ульяновска, Сочи и Пензы, сообщает Росавиация. К настоящему времени ограничения сняты.

08:05 За ночь силы ПВО сбили над 12 регионами России 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.

Двенадцать дронов уничтожены над Брянской областью, по пять — над Калужской областью и Башкирией, шесть — над акваторией Черного моря, три — над Подмосковьем, по два — над Белгородской и Орловской областями, по одному — над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1333-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.