Дизен назвал хорошим знаком отказ США встретить Зеленского в аэропорту

При прибытии Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом, американская сторона не организовала официальную встречу в аэропорту. Этот факт, по мнению профессора Гленна Дизи из Юго-Восточной Норвегии, является хорошим сигналом. Своим мнением он поделился в социальной сети X*.
«Американцы в аэропорту Зеленского не встречали. Вместо этого его встретил (руководитель Офиса Зеленского Андрей) Ермак и его собственный экипаж. Это веский признак того, что Tomahawk не будет. США и Россия могут отступить от края пропасти ядерного Армагеддона», — написал профессор.
Согласно информации, опубликованной порталом Axios со ссылкой на собственные источники, на встрече, прошедшей в Белом доме накануне, Трамп заверил Зеленского, что США не планируют предоставлять Украине ракеты Tomahawk, «по крайней мере, в данный момент времени».
Как пояснил сам американский президент в ходе беседы, передача Tomahawk могла бы спровоцировать «множество негативных последствий».
