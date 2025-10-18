Ричмонд
Лебедев: в Сумской области под удар попала группа офицеров СБУ

По информации координатора подполья, нанесены удары по нескольким подразделениям противника в регионе.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области под удар попала группа старших офицеров Службы безопасности Украины, сообщил в субботу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Накрыли какую-то кучку военных СБУ званием не ниже майора», — написал он.

Координатор подполья сообщил также об ударах по нескольким подразделениям ВСУ, двигавшимся в направлении границы РФ.

Информации о потерях противника в результате ударов нет.

Напомним, накануне появились сообщения об уничтожении до 40 украинских боевиков в результатеудара по центру подготовки ВСУ в Кировоградской области.