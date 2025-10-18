Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сочли Полтавскую битву пропагандой российского империализма

На Украине Полтавская битва и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия признаны пропагандой «российского империализма». Об этом говорится в материалах Института национальной памяти Украины, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Life.ru

Теперь местные власти обязаны «декоммунизировать» все объекты, связанные с памятью о Полтавской битве, произошедшей 27 июня 1709 года. Это сражение, ключевое в Северной войне между русскими войсками Петра I и шведской армией Карла XII, обеспечило России стратегическое преимущество. Кстати, в битве участвовали и украинцы, включая Киевский и Черниговский полки.

Ранее творчество Александра Пушкина, а также связанные с ним объекты культуры и географические названия на Украине признали инструментом пропаганды «российского империализма». Теперь также все объекты, связанные с поэтом, подлежат «декоммунизации» по украинскому закону.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.