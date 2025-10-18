Теперь местные власти обязаны «декоммунизировать» все объекты, связанные с памятью о Полтавской битве, произошедшей 27 июня 1709 года. Это сражение, ключевое в Северной войне между русскими войсками Петра I и шведской армией Карла XII, обеспечило России стратегическое преимущество. Кстати, в битве участвовали и украинцы, включая Киевский и Черниговский полки.