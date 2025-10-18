«НАТО встанет на уши»: Генерал Попов рассказал, что Путина в Будапешт сопроводят Су-35

По словам эксперта, вопросы безопасности и маршруты согласуются с Росавиацией и спецслужбой МИДа — именно эти структуры формируют схему сопровождения. В ряде случаев принимающая сторона по своей инициативе также поднимает свои самолёты в воздух в знак уважения и для дополнительного прикрытия.
Страны, через чьё воздушное пространство проходит Ил-96−300ПУ, добровольно берут на себя ответственность за безопасность пролёта. В таких ситуациях возможны кратковременные меры: перекрытие международных трасс на 5−10 минут, вынужденная посадка гражданских рейсов или их смещение на 50−100 км, чтобы обеспечить беспрепятственный и безопасный проход делегации.
Лётчик отметил, что безупречная встреча в Будапеште прибавит президенту США Дональду Трампу очков престижа на международной арене. Многие европейские государства хотели бы помешать Путину беспрепятственно добраться до Будапешта, однако американский политик «поставит на уши все НАТОвские страны», чтобы вели себя смирно, пока где-то в небе рядом с ними летит борт российского лидера.
Ранее глава США сообщил, что российско-американский саммит состоится в Будапеште в формате двойных переговоров. Владимир Зеленский туда не приглашён, однако он будет «на связи». Президенты РФ и США договорились встретиться в Венгрии в ходе телефонной беседы, продлившейся более двух часов. Подготовить встречу поручено министру иностранных дел РФ Лаврову и главе Госдепа Рубио.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.