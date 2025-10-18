Подполковник ФСБ раскрыл, как будет обеспечена безопасность Путина на пути в Венгрию

Эксперт полагает, что США уже дали указание европейским союзникам обеспечить беспрепятственный пролёт самолёта российского лидера над Европой, исключив любые провокации вроде внеплановых учений. В свою очередь отечественные спецслужбы — ФСО, Минобороны, СВР и ГРУ — задействуют все оперативные возможности для мониторинга и нейтрализации потенциальных угроз.
Отвечая на вопрос о возможных провокациях со стороны Украины, собеседник «Царьграда» отметил, что любые попытки срыва переговоров будут жёстко пресекаться. При этом даже Владимир Зеленский осознаёт катастрофические последствия таких действий, поскольку его физическое существование окажется под угрозой в случае провокаций против Путина.
Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился два часа. По итогу переговоров политики приняли решение, что их очная встреча пройдёт в столице Венгрии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор Будапешта отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и ЕС. Главы МИД РФ и Венгрии уже обсудили подготовку российско-американского саммита. Позже Трамп рассказал о формате участия Зеленского во встрече с Путиным в Венгрии.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.